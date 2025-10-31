TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

Comité pro Santa Cruz pide una Cumbre Nacional Energética al gobierno de Rodrigo Paz

El Comité pro Santa Cruz celebró 75 años y pidió al nuevo Gobierno autonomía plena y una Cumbre Nacional Energética.

Naira Menacho

30/10/2025 23:06

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

En el marco de su 75 aniversario, el Comité pro Santa Cruz instó a las nuevas autoridades del país a convocar una Cumbre Nacional Energética que permita dar una salida estructural a la crisis del sector.

“Hoy la crisis que vivimos la sentimos todos, por eso le decimos al gobierno de Rodrigo Paz, que entrará el 8 de noviembre, que se debe hacer una Cumbre Nacional Energética”, señaló Stello Cochamanidis, presidente del Comité, durante el acto conmemorativo.

La propuesta busca abrir un espacio de trabajo conjunto entre gobierno, regiones y actores económicos para afrontar los problemas de abastecimiento de combustibles y explorar fuentes de energía alternativas.

75 años de vida institucional y una agenda por cumplir

Cochamanidis también remarcó la necesidad de ejercer plenamente la autonomía departamental, asegurando que existe una agenda pendiente que va más allá del tema energético.

“Existe una autonomía en papeles y hoy necesitamos ejercerla; para eso presentamos un trabajo transversal para todo el país”, dijo.

Según el Comité, en los próximos días se pedirá una reunión formal con el presidente electo Rodrigo Paz para tratar el tema energético y avanzar hacia soluciones urgentes.

