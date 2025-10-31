Ezequiel Serres desató el miedo en el escenario con su interpretación de Drácula

Para cerrar el último programa con la temática de terror, Ezequiel Serres y la academia de baile Bamboleo llevaron al escenario una impactante representación de El Conde Drácula, interpretando al célebre personaje con una mezcla de elegancia y misterio.

La puesta en escena fue muy elogiada por el jurado, que destacó la fuerza interpretativa, la técnica y la cohesión del equipo durante toda la coreografía.

El juez Rodrigo Massa resaltó la seguridad y el compromiso mostrados por el participante.

“Me diste toda la fuerza que se te había pedido. Es difícil salir de la zona de confort, pero lo hiciste muy bien. Mostraste seguridad en el escenario. El equipo estuvo excelente: vi unidad, técnica y sentimiento. Fue una gran presentación”, afirmó.

Por su parte, Gabriela Zegarra consideró que el grupo está en pleno crecimiento dentro del concurso.

“Creo que nos están acostumbrando a mostrarnos un poco más. Están con mucha energía y eso me agrada. Están avanzando en la competencia. Hubo algunos errores, pero por la fuerza del equipo, los olvidé”, señaló.

A su turno, Tito Larenti destacó la creatividad de la coreografía y su ejecución, aunque observó detalles en el cierre.

“Montaron algo muy creativo. Si no hubieran fallado el final, habrían tenido un cierre perfecto. Hubo algunos detalles en el lip sync, pero fue una excelente presentación”, dijo.

Finalmente, Elka Meyer valoró la expresividad del grupo y ofreció una recomendación técnica.

“Tengan cuidado al fusionar algunas de las técnicas. Tuvieron mucha expresión y eso se agradece. Disfruten sus presentaciones, estuvo muy bueno”, puntualizó.

Ezequiel agradeció las palabras del jurado y aseguró que el equipo continuará trabajando para seguir sorprendiendo en las próximas galas.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

