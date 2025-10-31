Red Uno de Bolivia: cuatro décadas de innovación y compromiso con su gente

Nacida con la convicción de contar la historia de Bolivia desde la pantalla, Red Uno de Bolivia se ha consolidado a lo largo de más de cuatro décadas como una señal que une al país a través de la información, el entretenimiento y la pasión.

Desde sus primeras transmisiones, el canal ha acompañado a los bolivianos en los momentos más importantes de su historia. Lo que comenzó como un sueño impulsado por Ivo Kuljis, un visionario decidido a demostrar que en Bolivia también se podía hacer televisión de calidad con sello propio, hoy es una de las redes más sólidas y queridas del país.

A comienzos de los años 80, la pasión por comunicar impulsó la creación de Protel, la primera productora privada de Bolivia. Ese fue el punto de partida de una historia que muy pronto se transformaría en algo mucho más grande.

En 1984 germinó la idea de llevar esa pasión a la televisión y nació Cruceña de Televisión, el primer canal privado de Santa Cruz. Solo un año después, en 1985, la señal llegó a La Paz bajo el nombre de Teleandina. Así, con esfuerzo, inversión y una visión moderna, nació oficialmente Red Uno de Bolivia, marcando un antes y un después en los medios de comunicación del país.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Red Uno mira hacia adelante con la misma energía y pasión que la vio nacer en 1979. Una historia de visión, esfuerzo y amor por la comunicación que la ha convertido en un referente de la televisión boliviana y en un verdadero símbolo de unión nacional.

