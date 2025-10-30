Llega la primera familia boliviana repatriada de la Franja de Gaza

Una madre y sus dos hijas bolivianas llegaron la noche del miércoles a Santa Cruz de la Sierra, tras ser repatriadas desde la Franja de Gaza, en el marco de un operativo humanitario coordinado por la Cancillería boliviana desde el 22 de octubre.

La familia Ignacio Colque fue evacuada tras gestiones del Servicio Exterior del Estado, con apoyo de representaciones diplomáticas de México, así como de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). El operativo incluyó traslados terrestres y aéreos por Jordania, Egipto y Madrid, hasta abordar un vuelo solidario.

“Salimos sin nada, pero mis hijas están a salvo”

En declaraciones a Bolivia TV, la madre expresó:

“Me sacaron de un lugar que no quisiera que nadie conozca. Fue un horror, no se puede explicar. Mis niñas están a salvo. Salimos sin recursos, voy a empezar de cero. Ayúdenme, por favor”.

Según Cancillería, a su arribo se activaron protocolos de atención médica, apoyo psicológico y acceso inmediato al Sistema Único de Salud (SUS), gracias al trabajo conjunto del Viceministerio de Gestión Consular e Institucional, OIM, Cáritas Bolivia, Cruz Roja y el Defensor del Pueblo.

La familia había migrado hace más de 30 años y su retorno fue forzado por la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada en octubre de 2023, la cual provocó miles de víctimas civiles y ha sido cuestionada por organismos internacionales.

Otro grupo boliviano aún espera ser trasladado

La canciller Celinda Sosa confirmó que aún se gestiona el traslado de otra familia boliviana. Se trata de siete personas, familiares del médico Refaat Alathamna, que permanecen en Jordania por razones médicas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que esta gestión humanitaria refleja su política exterior basada en la protección, dignidad y derechos de sus ciudadanos en el exterior.

Con información de Cancillería y ABI.

