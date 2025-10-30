Controversia y molestia provocó la decisión judicial que sentenció a dos años de prisión a dos de los investigados en el caso del asesinato del capitán de la Policía, José Carlos Aldunate, ocurrido cuando el oficial salía de su domicilio para llevar a su hija al colegio. La condena fue dictada en un proceso abreviado por el delito de encubrimiento, lo que generó fuertes críticas de la familia y su abogado.

La audiencia de lectura de sentencia se desarrolló en el séptimo piso del Palacio de Justicia, donde se dictó el fallo que beneficia a los acusados con el perdón judicial, tras haber cumplido cuatro meses de detención preventiva.

El abogado de la familia de la víctima, doctor Samuel Durán, calificó la resolución como “una vergüenza”.

“En este caso se los está premiando a los autores. Personas que compraron el vehículo, planificaron el hecho, financiaron y transportaron a los autores materiales, hoy reciben apenas dos años de prisión. La autoridad judicial les ha perdonado. Esto no es justicia”, declaró el jurista.

Durán explicó que, si bien seis personas estaban siendo procesadas, cuatro se sometieron a un procedimiento abreviado, que inicialmente debía corresponder al delito de complicidad, con penas de hasta quince años. Sin embargo, el Ministerio Público y la jueza de control judicial cambiaron la tipificación a encubrimiento, reduciendo drásticamente la sanción.

“Incluso algunos de los acusados tienen antecedentes penales ejecutoriados. Aun así, se dispuso su libertad. Es aberrante: parece que en este país uno puede salir a matar y al día siguiente volver a su casa”, añadió Durán, quien confirmó que apelaron la sentencia.

Por su parte, Sara Meneses de Aldunate, madre del capitán asesinado, expresó su indignación por lo que considera una burla a la memoria de su hijo.

“El Ministerio Público hizo su trabajo, presentó pruebas, identificó a los culpables. Pero ahora cambian el delito y los liberan como encubridores. Es una barbaridad. Es una vergüenza”, dijo.

Meneses también denunció que no se permitió el ingreso de periodistas a la audiencia, pese a que fue declarada pública.

“Ni siquiera dejaron entrar a la prensa. Esta audiencia debía ser transparente. Yo ya no sé a quién pedir justicia: ¿al cielo? ¿al nuevo gobierno? Esto no puede quedar impune”, reclamó.

Mira la programación en Red Uno Play