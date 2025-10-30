TEMAS DE HOY:
“Hablamos el domingo y luego desapareció”: hombre que cayó a canal de drenaje fue identificado por su esposa

La pareja del desafortunado relató con profunda tristeza los últimos momentos en los que tuvo contacto con él.

Charles Muñoz Flores

30/10/2025 13:54

Confirman identidad del hombre que cayó a un canal de drenaje. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Familiares de Rodrigo Tomichá llegaron este jueves hasta la laguna El Palmar para identificar el cuerpo del hombre que cayó el domingo a un canal de drenaje y hallado entre matorrales del lugar. La identidad del hombre fue confirmada por su esposa, quien relató con profunda tristeza los últimos momentos en los que tuvo contacto con él.

Según la mujer, la última comunicación con Rodrigo se produjo en la madrugada del pasado domingo, alrededor de las 5:00 a.m. Tras esa conversación, no supo más de él hasta el jueves, cuando su cadáver fue encontrado.

“Me acabo de enterar de la noticia”, relató entre lágrimas la esposa del ahora fallecido. La mujer explicó que su esposo había asistido a un evento social, un cumpleaños de un colega, antes de la tragedia.

“Hablamos esa madrugada, después no tuvimos contacto. Pensé que le habían robado el teléfono. Por la mañana creí que había ido a su trabajo, pero no, estaba desaparecido”, contó con la voz entrecortada.

 

 

