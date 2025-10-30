TEMAS DE HOY:
Comunidad

Tras cuatro días de búsqueda, hallan sin vida al hombre que cayó a un canal de drenaje en Santa Cruz

El hallazgo fue realizado por un grupo de recicladores que se encontraba en el área recolectando botellas plásticas.

Charles Muñoz Flores

30/10/2025 11:27

Encuentran sin vida a hombre desaparecido tras caer a un canal en la avenida Bolivia. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la mañana de este jueves 30 de octubre en la Laguna El Palmar, luego de varios días de intensa búsqueda. El fallecido había caído el pasado domingo a un canal de drenaje ubicado en la avenida Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El rescate del cuerpo fue realizado por efectivos de Bomberos de la Policía y del Departamento de Emergencias Municipal (DEM), quienes desde el día del accidente trabajaban en la zona junto a vecinos y voluntarios.

El hallazgo fue realizado por un grupo de recicladores que se encontraba en el área recolectando botellas plásticas.

“Estamos buscando botellas para reciclar y ahí lo encontramos”, relató uno de ellos. Otro agregó: “Mi amigo fue quien lo encontró”.

El oficial Ciro Rodríguez, del DEM, informó que el cuerpo se encontraba más adelante del punto donde se concentraban las labores de búsqueda.

“Estábamos trabajando desde las primeras horas de ayer, con la colaboración de unos jóvenes que nos ayudaron en el rastreo, y finalmente se logró ubicar el cuerpo más lejos de la zona inicial”, explicó.

Familiares de la víctima llegaron hasta el lugar del hallazgo visiblemente consternados, mientras personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la división de Homicidios acudió al sitio para realizar el levantamiento legal del cadáver.

 

