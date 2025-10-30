Nelly Furtado se despide de la música tras la polémica por su cambio físico

La cantante canadiense Nelly Furtado sorprendió a sus seguidores al anunciar que se alejará de los escenarios. La artista, famosa por éxitos como I’m Like a Bird y Promiscuous, comunicó su decisión a través de Instagram, compartiendo una fotografía de su juventud para conmemorar los 25 años de su primer álbum.

En el mensaje, Nelly escribió: “Hace 25 años lancé mi primer álbum y ahora mi música ha llegado a una nueva generación de fans. He decidido alejarme de los escenarios y dedicarme a otros proyectos creativos y personales que encajan mejor con esta nueva etapa de mi vida”. También aseguró que continuará componiendo, reafirmando su identidad como artista y compositora.

Durante los últimos meses, la cantante se convirtió en tema de conversación en redes sociales por su cambio físico. Algunos usuarios lanzaron comentarios críticos y polémicos como: “¿Dónde está Nelly? ¿Quién eres tú?” o “Nelly Potato o bonita pero enorme”. Aunque Nelly no abordó directamente estas críticas, muchos fanáticos creen que podrían haber influido en su decisión de retirarse de la música en vivo.

Este anuncio abre el debate sobre la presión que enfrentan los artistas respecto a su imagen, un tema recurrente en la industria del entretenimiento.

Nelly Furtado deja atrás los escenarios, pero su legado musical sigue vivo, y ahora se abre a nuevas aventuras creativas que reflejan la evolución de su vida y carrera.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play