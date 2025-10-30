Video: ¡El secreto de Pura Pura! conozca la misteriosa “Casa del Duende” en La Paz

Cerca de las viejas rieles de Pura Pura, un espacio que alguna vez funcionó como depósito de carbón y vivero de plantines para la empresa estatal de ferrocarriles, ahora se ha transformado en un pequeño bosque que los paceños consideran el pulmón de la ciudad.

Entre sus árboles y senderos olvidados, se esconde la famosa “Casa del Duende”, un lugar envuelto en historias y curiosidades que atraen tanto a curiosos como a expertos en leyendas urbanas.

El historiador Jhosmane Rojas, en entrevista con Red Uno, relató los orígenes del lugar:

“Vamos a encontrar que es en la década del 30 que empiezan a establecerse estas viviendas, y es sobre todo hasta la década del 70 que van asumiendo ciertas características”, manifestó Rojas.

A un costado de la casa, aún se observa un pequeño depósito que en años anteriores albergaba los envases donde se transportaban las plantas; incluso el techo, antes cubierto con tejón, muestra ahora señales de desintegración y abandono.

Tras la modernización del transporte, el espacio quedó olvidado y se convirtió en refugio de antisociales. Según Rojas, el bosque en silencio ha sido cómplice de ciertos rituales, y a partir de las 19:00 horas no se recomienda ingresar por seguridad.

Entre sus curiosidades, destacan las mesas y la proximidad de la casa a la famosa “Curva del Diablo”, lo que ha alimentado aún más la leyenda local.

Según el especialista, el nombre de la “Casa del Duende” proviene de un personaje quien aseguró haber encontrado a un hombrecito atrapado en el lugar. Con el tiempo, este duendecillo se convirtió en el logo de una empresa local, y curiosamente, cuando fue retirado de la imagen corporativa, las ventas bajaron, obligando a la compañía a volver a colocarlo para recuperar la popularidad.

Hoy, la casa sigue deteriorada, pero el bosque que la rodea guarda historias, anécdotas y fenómenos inusuales que muchos aseguran haber presenciado.

Entre leyenda y realidad, la “Casa del Duende” se mantiene como uno de los rincones más misteriosos y curiosos de La Paz, atrayendo a quienes buscan un poco de magia y misterio en la ciudad.

