Padre del niño hallado sin vida en Warnes: “La madre no dijo que se había ahogado”

Un nuevo caso conmociona al municipio de Warnes, en el departamento de Santa Cruz. Un niño de cinco años, reportado como desaparecido desde hace un día, fue encontrado sin vida en la piscina del patio de su vivienda, ubicada en la zona de Valle Sánchez.

La familia del padre del menor reaccionó descontrolada y entre gritos de desesperación, responsabilizando a la madre por la muerte del pequeño. En medio del dolor, Jeremías Steinhauf, padre del niño, relató los angustiantes momentos que vivió desde que recibió la noticia.

“La madre de mi hijo me dice que se había desaparecido, dijo que había salido. Ese rato empecé a moverme, fui a la FELCC a poner la denuncia, pero lo que ella no dijo es que el niño se había ahogado en la piscina”, manifestó entre lágrimas el padre.

Steinhauf contó que la última vez que vio a su hijo fue el pasado sábado, cuando salió a pasear con él y su otro hijo menor.

“Yo no sé qué estaba esperando ella, dijo que lo vio en la piscina, no fue capaz de meterse para ver si estaba con vida. Yo tenía un régimen de visita con él los sábados y domingos”, añadió.

Por su parte, el abuelo del menor relató el momento del hallazgo, una escena que dijo quedará marcada para siempre en su memoria.

“Me metí adentro solo a buscar, no quería encontrarlo en la piscina. Mi esperanza era hallarlo vivo en otro lado, pero justo ahí estaba el niño sin vida”, lamentó.

La Policía, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se hicieron presentes en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de Warnes, donde se realizarán los exámenes forenses que determinen la causa exacta de la muerte.

Mira la programación en Red Uno Play