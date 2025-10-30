Aprehenden a madre de niño hallado sin vida en piscina en Warnes

Un trágico hecho conmociona al municipio de Warnes, en el departamento de Santa Cruz. Un niño de cinco años, que había sido reportado como desaparecido desde hace un día, fue hallado muerto en la piscina del patio de su vivienda, ubicada en la zona de Valle Sánchez.

Tras el hallazgo, la madre del menor fue aprehendida por disposición del Ministerio Público, mientras la Policía continúa con las investigaciones para determinar si la muerte del pequeño fue un accidente o un hecho criminal.

La familia paterna del menor reaccionó entre gritos y llanto, acusando a la madre de ser responsable del deceso. En medio del dolor, el padre, Jeremías Steinhauf, relató los momentos de angustia que vivió desde la desaparición de su hijo.

“La madre de mi hijo me dice que se había desaparecido, dijo que había salido. Ese rato empecé a moverme, fui a la FELCC a poner la denuncia, pero lo que ella no dijo es que el niño se había ahogado en la piscina”, expresó Steinhauf, visiblemente afectado.

El padre contó que la última vez que vio a su hijo fue el sábado, cuando salió a pasear con él y con su hermanito menor.

“Yo no sé qué estaba esperando ella, dijo que lo vio en la piscina, no fue capaz de meterse para ver si estaba con vida. Yo tenía un régimen de visita con él los sábados y domingos”, añadió.

La Policía Boliviana, junto al Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, realizaron el levantamiento legal del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

El menor fue trasladado a la morgue judicial de Warnes, donde se realizarán los exámenes médico forenses para establecer la causa exacta del fallecimiento.

