TEMAS DE HOY:
Niño ahogado Niño murió ahogado

17ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan las circunstancias de la muerte del niño hallado ahogado en una piscina en Warnes

El menor de cinco años fue encontrado sin vida en la piscina de su vivienda, luego de que su madre reportara su desaparición. La mujer quedó aprehendida mientras la Fiscalía y la Policía indagan lo ocurrido.

Red Uno de Bolivia

29/10/2025 21:28

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Las autoridades del municipio de Warnes, en el departamento de Santa Cruz, investigan las circunstancias en las que un niño de cinco años perdió la vida, tras ser hallado ahogado en una piscina en el patio de su casa, luego de haber sido reportado como desaparecido por su madre.

El fiscal de Warnes, Luis Alba, informó que, tras el levantamiento legal del cuerpo, se procedió a interrogar a la madre del menor, quien sostuvo que el niño había desaparecido horas antes del trágico hallazgo.

“Se está investigando la muerte de un menor de cinco años. Supuestamente, la madre indicó que habría desaparecido, pero después de horas se percata de que el menor se encontraba en la parte de atrás de la casa, ahogado en una piscina”, explicó el fiscal Alba.

Posteriormente, la mujer fue aprehendida y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde brindará su declaración informativa, al igual que el padre del menor fallecido.

El cuerpo del niño fue llevado al hospital de Warnes para la realización de la autopsia médico legal, que permitirá determinar la causa exacta de la muerte y si hubo algún tipo de responsabilidad penal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD