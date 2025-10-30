Investigan las circunstancias de la muerte del niño hallado ahogado en una piscina en Warnes

Las autoridades del municipio de Warnes, en el departamento de Santa Cruz, investigan las circunstancias en las que un niño de cinco años perdió la vida, tras ser hallado ahogado en una piscina en el patio de su casa, luego de haber sido reportado como desaparecido por su madre.

El fiscal de Warnes, Luis Alba, informó que, tras el levantamiento legal del cuerpo, se procedió a interrogar a la madre del menor, quien sostuvo que el niño había desaparecido horas antes del trágico hallazgo.

“Se está investigando la muerte de un menor de cinco años. Supuestamente, la madre indicó que habría desaparecido, pero después de horas se percata de que el menor se encontraba en la parte de atrás de la casa, ahogado en una piscina”, explicó el fiscal Alba.

Posteriormente, la mujer fue aprehendida y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde brindará su declaración informativa, al igual que el padre del menor fallecido.

El cuerpo del niño fue llevado al hospital de Warnes para la realización de la autopsia médico legal, que permitirá determinar la causa exacta de la muerte y si hubo algún tipo de responsabilidad penal.

