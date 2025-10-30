Tragedia en Warnes: Niño de 5 años reportado como desaparecido fue hallado sin vida en una piscina

Un trágico suceso ocurrido este miércoles consternó a los vecinos del distrito 2 de Warnes, en el departamento de Santa Cruz, luego de que un niño de aproximadamente cinco años, que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado sin vida dentro de una piscina en la vivienda donde residía junto a su madre.

De acuerdo con los primeros reportes, el pequeño fue buscado intensamente tras su desaparición y, horas después, hallado ahogado en el mismo inmueble.

Familiares del padre del menor acusaron a la madre de ser la presunta autora del hecho, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. La Policía y el Ministerio Público realizaron el levantamiento legal del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El caso se encuentra en pleno proceso de investigación para determinar responsabilidades.

