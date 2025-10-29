Identifican a dos cabecillas de la toma violenta del predio 'El Encanto'

Las autoridades policiales y judiciales identificaron a dos presuntos cabecillas implicados en la violenta toma del predio 'El Encanto', ubicado a 50 kilómetros de Ascensión de Guarayos, donde un grupo de al menos 40 personas ingresó de manera irregular el pasado fin de semana, portando armas de fuego y amedrentando a los trabajadores.

El propietario del terreno, Saúl Yucra, denunció que el grupo, liderado por Felipe P., y Martín A., irrumpió el sábado con el argumento de “retomar una comunidad” en el área, pese a que la propiedad cuenta con documentación legal y título de propiedad vigente.

“De manera violenta, pretendían asentarse argumentando que era una comunidad recuperada. Sin embargo, 'El Encanto' está debidamente titulado y en plena etapa de cosecha. Pedimos seguridad jurídica para poder trabajar”, declaró Yucra a los medios locales.

Desde tempranas horas de este miércoles, un contingente de 80 efectivos policiales se desplazó hasta el lugar para realizar rastrillajes y garantizar la seguridad de los propietarios y sus trabajadores. En el operativo participaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), peritos policiales y personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Guarayos.

La Policía Boliviana continúa con las tareas de búsqueda de los avasalladores, mientras el Ministerio Público avanza en la investigación para determinar responsabilidades penales.

