¿Cuáles son los cambios al decreto que trasladó el feriado de Todos Santos del domingo al lunes?

El feriado nacional de Todos Santos, que este 2025 cayó domingo, será trasladado oficialmente al lunes 3 de noviembre, según el decreto supremo 5483 firmado por el presidente Luis Arce. La modificación reemplaza lo establecido en el decreto 5019, que exceptuaba a este feriado de la norma de trasladar al lunes los días que coincidieran con domingo.

Wilson Cuaquira, director de Trabajo en Santa Cruz, explicó que esta medida se mantendrá en el tiempo: “En caso de que vuelva a tocar domingo en los próximos años, el feriado se trasladará nuevamente al lunes”. Esto busca garantizar que los trabajadores puedan disfrutar del día libre sin afectar la planificación laboral.

Cuaquira también recordó que, si un trabajador debe presentarse en su empresa durante un feriado, corresponde negociar la compensación: ya sea otorgando otro día libre o pagando el doble según la ley laboral.

“El trabajador no puede ser obligado a laborar en un feriado nacional. Si esto ocurre, puede presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo”, señaló.

