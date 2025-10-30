“Thriller” no alcanzó el impacto esperado: Diego Paredes fue observado por los jueces

En la tercera noche de terror de La Gran Batalla, los tres equipos de la jornada llegaron al escenario con entusiasmo para impactar al jurado y conquistar al público. El primero en presentarse fue Diego Paredes, junto a la academia Vibra Dance, quienes interpretaron la icónica coreografía de “Thriller”, del recordado Michael Jackson.

La propuesta prometía creatividad y una atmósfera aterradora, pero el desempeño de Paredes se vio afectado por molestias físicas derivadas de una condición médica, algo que los jueces notaron y comprendieron durante la evaluación.

La primera en pronunciarse fue Elka Meyer, quien observó la incomodidad del participante en escena, aunque destacó el trabajo del cuerpo de baile.

“Es evidente que algo pasó, no estaba el lip sync. Siendo neutros, el equipo estuvo bastante bien, utilizaron el escenario y los pasos adecuados, hicieron su trabajo”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra reconoció el esfuerzo del famoso y de su grupo:

“Me di cuenta de que estabas un poquito mal. Debo aplaudirte, porque sé lo que entregas y diste todo en el escenario. Los chicos le metieron mucha energía”.

A su turno, Tito Larenti pidió valorar el esfuerzo de todos los equipos, pero también instó a mejorar en próximas galas:

“Podemos entender los problemas que tuviste, pero tratemos de darle valor al trabajo de todos. Ojalá la próxima vez puedas hacerlo mejor”.

Finalmente, Rodrigo Massa destacó la energía del cuerpo de baile y el compromiso del grupo:

“Eso no significa que no podamos valorar el esfuerzo. Denlo todo siempre. El equipo me fascinó, sigan creciendo”.

Antes de abandonar el escenario, Diego Paredes agradeció al público y al jurado, y pidió disculpas por los errores cometidos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play