¡Freddy Krueger volvió! Cisco Moreno y ‘Urban Vibes’ impactaron con una presentación terrorífica

28/10/2025 22:52
La noche de terror cerró con una de las presentaciones más impactantes del programa. Cisco Moreno y la academia ‘Urban Vibes’ llevaron al escenario a uno de los personajes más aterradores del cine: Freddy Krueger, con la canción “Make Me Bad”.
Desde su aparición, el equipo logró contagiar miedo, tensión y emoción, provocando incluso que Grisel Quiroga se mostrara visiblemente asustada ante la imponente caracterización del famoso villano.
El jurado quedó sorprendido por la puesta en escena y la entrega del grupo.
El primero en pronunciarse fue Rodrigo Massa, quien aplaudió la interpretación y la conexión con el personaje:
“Lo que me gustó es que desde que entraron en personaje lo mantuvieron hasta el final. A mí me asustaron, para mí fue una gran puesta en escena. Cisco, excelente tu trabajo”, destacó.
Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la creatividad y el uso de todos los recursos escénicos:
“Usaron todo, realmente me gustó. Hay muchas partes que disfruté, fue muy creativo”, comentó.
A su turno, Tito Larenti felicitó al equipo por lograr transmitir la esencia de una verdadera pesadilla:
“Me gustó lo que mostraron, se vio la pesadilla. Cisco, sentí que te metiste completamente en el personaje de Freddy”, afirmó.
Finalmente, Elka Meyer confesó haber sentido escalofríos con la interpretación:
“Me pusieron la piel de gallina, sentí que estaban cantando muy bien”, expresó.
Con una presentación que combinó terror, energía y una impecable caracterización, el equipo de Cisco Moreno recibió la inmunidad y aseguró su pase directo a la siguiente etapa de la competencia.
