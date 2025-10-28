¡De miedo y talento! Juandy se transformó en el Payaso It y dejó al jurado sin palabras

El cierre de la gala de Halloween en La Gran Batalla fue digno de una película de terror. Juandy y la academia de baile ‘Legacy’ llevaron el miedo al escenario con una imponente puesta en escena inspirada en “It”, interpretando la canción “He vuelto por ti”.

Desde el primer segundo, el público quedó cautivado por la intensidad, la historia y la caracterización del payaso Pennywise, en lo que fue considerada la mejor presentación de la noche.

El juez Rodrigo Massa calificó el show como memorable, y solo realizó una pequeña recomendación para perfeccionar el lip sync del personaje:

“Fue un trabajo memorable. Tu tarea es cantar y hacer lip sync como lo haría el personaje. Hay algunos aspectos que puedes explorar un poco más, pero el resultado fue increíble”.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la forma en que el equipo logró contar toda la película a través de la danza:

“A mí me encantó. Tenía que haber miedo y terror, y se trataba justamente de eso. Mostraron toda la historia, felicidades también al coach, fue un gran trabajo”.

El juez Tito Larenti felicitó a Juandy y a su equipo por la convicción y fuerza escénica:

“Tu trabajo era llevarnos a cada instante de la película y lo lograste. Juandy, fue maravilloso lo tuyo, te crees todo; cuando hay confianza, se nota”.

Finalmente, Elka Meyer fue contundente en su devolución:

“Excelente presentación”.

El público acompañó con aplausos y vítores, consolidando a Juandy y Legacy como los grandes protagonistas de la noche más aterradora de La Gran Batalla.

