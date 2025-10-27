Fe, cultura y tradición: así se vivió la Entrada Autóctona de la Virgen del Amparo en Sacaba

El sonido de las tarkas, zampoñas, bombos y quenas se apoderó de las calles de Sacaba en una jornada marcada por la fe y la identidad cultural. La Entrada Autóctona de la Virgen del Amparo 2025 reunió a más de 20 fraternidades y agrupaciones autóctonas provenientes de diversas comunidades tanto del municipio como de otras regiones de Cochabamba y del país.

El recorrido se inició en la zona de Tacopoca y se extendió por más de tres kilómetros hasta llegar a la plaza 6 de Agosto, donde cientos de espectadores disfrutaron del colorido desfile. Con el paso de los años, esta entrada se ha consolidado como una de las expresiones culturales más representativas de Sacaba, al promover la revalorización de las tradiciones ancestrales.

“Estamos muy contentos porque nuestra juventud y nuestra población pueden disfrutar de nuestra cultura y tradición, fortaleciendo nuestras raíces. Ese es el objetivo de la entrada autóctona: que la cultura se transmita de generación en generación”, destacó el alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre.

La autoridad municipal también invitó a la ciudadanía a participar de la gran entrada folklórica en devoción a la Virgen del Amparo, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre.

Patrimonio cultural

La festividad de la Virgen del Amparo es la manifestación cultural y religiosa más importante de Sacaba, y una de las más destacadas del departamento de Cochabamba. Debido a su relevancia espiritual y artística, fue declarada Patrimonio Cultural de Bolivia mediante la Ley N° 4116 de 2009.

Cada año, miles de devotos y visitantes se dan cita para rendir homenaje a la Virgen, reafirmando la profunda conexión entre la fe, la música y la tradición que caracteriza al pueblo sacabeño.

LAS MEJORES IMÁGENES:

