TEMAS DE HOY:
venezolano aprehendido por robo taxista muere aplastado Intento de robo de carga

21ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Fe, cultura y tradición: así se vivió la Entrada Autóctona de la Virgen del Amparo en Sacaba

Más de 20 fraternidades llenaron de música, color y devoción las calles del municipio valluno.

Silvia Sanchez

27/10/2025 11:52

Foto: Alcaldía de Sacaba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El sonido de las tarkas, zampoñas, bombos y quenas se apoderó de las calles de Sacaba en una jornada marcada por la fe y la identidad cultural. La Entrada Autóctona de la Virgen del Amparo 2025 reunió a más de 20 fraternidades y agrupaciones autóctonas provenientes de diversas comunidades tanto del municipio como de otras regiones de Cochabamba y del país.

El recorrido se inició en la zona de Tacopoca y se extendió por más de tres kilómetros hasta llegar a la plaza 6 de Agosto, donde cientos de espectadores disfrutaron del colorido desfile. Con el paso de los años, esta entrada se ha consolidado como una de las expresiones culturales más representativas de Sacaba, al promover la revalorización de las tradiciones ancestrales.

“Estamos muy contentos porque nuestra juventud y nuestra población pueden disfrutar de nuestra cultura y tradición, fortaleciendo nuestras raíces. Ese es el objetivo de la entrada autóctona: que la cultura se transmita de generación en generación”, destacó el alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre.

La autoridad municipal también invitó a la ciudadanía a participar de la gran entrada folklórica en devoción a la Virgen del Amparo, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre.

Patrimonio cultural 

La festividad de la Virgen del Amparo es la manifestación cultural y religiosa más importante de Sacaba, y una de las más destacadas del departamento de Cochabamba. Debido a su relevancia espiritual y artística, fue declarada Patrimonio Cultural de Bolivia mediante la Ley N° 4116 de 2009.

Cada año, miles de devotos y visitantes se dan cita para rendir homenaje a la Virgen, reafirmando la profunda conexión entre la fe, la música y la tradición que caracteriza al pueblo sacabeño.

LAS MEJORES IMÁGENES:

Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba
Foto: Alcaldía de Sacaba

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD