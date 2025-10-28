¡Una presentación de otro nivel! Iribel Méndez se transformó en Lady Gaga y conquistó al jurado

La noche de Halloween en La Gran Batalla continuó con una presentación llena de estilo, poder y dramatismo. Iribel Méndez junto a la academia ‘Fusion Dance’ subieron al escenario para rendir homenaje a Lady Gaga con una coreografía inspirada en “The Dead Dance”, desatando los aplausos del público y la emoción de los jueces.

La propuesta destacó por su impactante caracterización y energía escénica, aunque los jueces coincidieron en que el equipo debía cuidar ciertos detalles técnicos, sobre todo en la parte final del baile.

La juez Gabriela Zegarra celebró la creatividad del número, aunque pidió un poco más de exageración en la interpretación:

“Me gustó mucho, fue muy creativo, bailaron de principio a fin. Me hubiera gustado que exageren un poco más, pero entraron en personaje y eso se valora. Se nota el esfuerzo y espero que el público también lo valore”.

Por su parte, Tito Larenti observó algunos momentos de descoordinación, aunque elogió la esencia del grupo:

“Iribel, estabas un poco atrasada en algunos pasos, pero tu trabajo me encantó. El equipo tiene una esencia muy fuerte, solo hay que cuidar los detalles”.

La juez Elka Meyer destacó la interpretación y la caracterización del personaje:

“No sé si estaban improvisando o así era la coreografía, pero yo sí vi a Lady Gaga. A mí me encantó”.

Finalmente, Rodrigo Massa pidió al equipo más variedad en los movimientos para seguir evolucionando.

Con emoción, Iribel Méndez agradeció al jurado por las devoluciones y pidió el apoyo del público para continuar en competencia, afirmando que no quiere ser enviada a eliminación.

