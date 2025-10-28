TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Padre e hija envenenados Accidente en Morochata

21ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Una presentación de otro nivel! Iribel Méndez se transformó en Lady Gaga y conquistó al jurado

El equipo de la famosa fue elogiado por su creatividad y energía, aunque recibió algunas observaciones técnicas para seguir creciendo en la competencia.

Silvia Sanchez

27/10/2025 23:01

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche de Halloween en La Gran Batalla continuó con una presentación llena de estilo, poder y dramatismo. Iribel Méndez junto a la academia ‘Fusion Dance’ subieron al escenario para rendir homenaje a Lady Gaga con una coreografía inspirada en “The Dead Dance”, desatando los aplausos del público y la emoción de los jueces.

La propuesta destacó por su impactante caracterización y energía escénica, aunque los jueces coincidieron en que el equipo debía cuidar ciertos detalles técnicos, sobre todo en la parte final del baile.

La juez Gabriela Zegarra celebró la creatividad del número, aunque pidió un poco más de exageración en la interpretación:

“Me gustó mucho, fue muy creativo, bailaron de principio a fin. Me hubiera gustado que exageren un poco más, pero entraron en personaje y eso se valora. Se nota el esfuerzo y espero que el público también lo valore”.

Por su parte, Tito Larenti observó algunos momentos de descoordinación, aunque elogió la esencia del grupo:

“Iribel, estabas un poco atrasada en algunos pasos, pero tu trabajo me encantó. El equipo tiene una esencia muy fuerte, solo hay que cuidar los detalles”.

La juez Elka Meyer destacó la interpretación y la caracterización del personaje:

“No sé si estaban improvisando o así era la coreografía, pero yo sí vi a Lady Gaga. A mí me encantó”.

Finalmente, Rodrigo Massa pidió al equipo más variedad en los movimientos para seguir evolucionando.

Con emoción, Iribel Méndez agradeció al jurado por las devoluciones y pidió el apoyo del público para continuar en competencia, afirmando que no quiere ser enviada a eliminación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD