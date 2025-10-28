TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Hechizo fallido! Susana Rivero fue enviada a eliminación por decisión del público

El público decidió que Juandy y la academia ‘Legacy’ fueron los mejores de la noche, mientras que Susana Rivero y ‘La Fábrica’ no lograron el apoyo suficiente para evitar la zona de eliminación.

Silvia Sanchez

27/10/2025 23:20

Santa Cruz, Bolivia

El cierre de la gala de Halloween en La Gran Batalla estuvo lleno de tensión y emociones. Tras una noche de terror, caracterizaciones y grandes coreografías, el público tuvo la palabra final para decidir qué equipo recibiría el mayor apoyo.

Con el 52,9% de los votos, Juandy y su academia ‘Legacy’ arrasaron en la votación, consolidándose como los favoritos del público y los jueces. En segundo lugar, Iribel Méndez y ‘Fusion Dance’ alcanzaron un 28,9%, mientras que Susana Rivero y ‘La Fábrica’ se quedaron con un 18,2%.

Debido a estos resultados, Susana Rivero deberá enfrentar la gala de eliminación junto a Rodrigo Giménez, quien ya se encontraba en zona de riesgo desde la semana pasada. Ambos deberán darlo todo en el escenario este domingo para defender su permanencia en la competencia.

La tensión aumenta y la competencia se pone cada vez más intensa en La Gran Batalla. ¿Quién logrará salvarse?

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

