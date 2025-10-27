El miércoles se definirá si el feriado de Todos Santos se traslada al lunes

Ante la duda sobre un posible traslado del feriado de Todos Santos al lunes 3 de noviembre, autoridades del Gobierno aclararon que el tema será analizado este miércoles por el gabinete ministerial.

En Bolivia, el Día de Todos los Santos se celebra el domingo 2 de noviembre y está reconocido como feriado nacional. Según el Decreto Supremo 5019, emitido el 15 de septiembre de 2023, los feriados que coincidan con domingo deben trasladarse al lunes siguiente, con suspensión de actividades públicas y privadas.

Esa disposición generó la expectativa ciudadana sobre un posible feriado largo. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, confirmó que el gabinete ministerial evaluará la medida a la espera del informe del Ministerio de Trabajo, que determinará si el descanso se moverá oficialmente al lunes.

La decisión es esperada tanto por la población, que busca organizar viajes y actividades familiares, como por el sector turístico, que ve en el posible feriado largo una oportunidad para reactivar la economía.

Desde la Cámara Nacional de Turismo (Canotur) solicitaron al Gobierno definir la medida con anticipación, señalando que un anuncio temprano permitiría lanzar promociones y paquetes de viaje, beneficiando a las familias bolivianas y a las pequeñas empresas del sector.

Los operadores turísticos destacaron que un fin de semana prolongado impulsa el turismo interno y dinamiza el movimiento económico regional, especialmente en zonas que dependen de esta actividad.

