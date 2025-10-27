Recapturan a interna que se fugó del penal de Obrajes hace un mes

La Policía Boliviana recapturó la noche del domingo a Paola G. Z., una interna que se había fugado del Centro de Orientación Femenina de Obrajes el pasado 26 de septiembre.

El director nacional de Régimen Penitenciario informó que la aprehensión se realizó alrededor de las 19:00, y que la mujer fue trasladada de inmediato al recinto penitenciario ubicado en la zona sur de La Paz.

Paola, oriunda del departamento del Beni, escapó tras saltar uno de los muros perimetrales, en inmediaciones de la torre de vigilancia número 1, aprovechando un descuido del personal de seguridad durante la madrugada del día de su fuga.

Las autoridades no precisaron el delito por el cual cumple condena, aunque confirmaron que se abrió una investigación interna para determinar las responsabilidades del caso y las circunstancias que facilitaron su evasión.

Régimen Penitenciario aseguró que se reforzaron los controles en el penal de Obrajes para evitar que se repitan hechos similares.

