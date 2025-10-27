TEMAS DE HOY:
Internacional

Esto se sabe de los arrestados tras el robo de joyas en el museo del Louvre

Dos sospechosos fueron detenidos en relación con el millonario robo ocurrido en el emblemático museo parisino.

Silvia Sanchez

27/10/2025 11:18

Francia

Las autoridades francesas confirmaron este sábado la detención de dos sospechosos vinculados al robo de joyas del museo del Louvre, en París.

De acuerdo con fuentes policiales, uno de los detenidos fue interceptado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo fuera del país.

El espectacular robo, ocurrido el pasado domingo, dejó al descubierto graves fallos en los protocolos de seguridad del museo más visitado del mundo. Según los reportes, cuatro hombres ingresaron al Louvre a plena luz del día y sustrajeron joyas valoradas en cerca de 100 millones de dólares.

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, reconoció que el incidente “lastimó la imagen de Francia ante el mundo” y ordenó una revisión inmediata de las medidas de seguridad en los principales museos del país.

En un comunicado oficial, las autoridades informaron que el operativo de captura se realizó la noche del sábado, aunque no precisaron detalles sobre la identidad de los arrestados ni el paradero de las joyas robadas.

La investigación continúa bajo estricta reserva, mientras el robo del Louvre ya es considerado uno de los más audaces de los últimos años en Europa.

 

 

