Policial

Horror en Porongo: identifican al brasileño hallado enterrado y maniatado

Vecinos alertaron a la Policía tras percibir movimientos sospechosos; el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala y fue descubierto en un lote baldío de la urbanización Tres Lagunas.

Silvia Sanchez

01/02/2026 21:59

ntifican al brasileño hallado enterrado y maniatado en Porongo. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio Público inició una investigación por asesinato tras el hallazgo del cadáver de Fernando V.D.S., ciudadano brasileño de 34 años, quien fue encontrado enterrado en un lote baldío de la urbanización Tres Lagunas, en Porongo, Santa Cruz.

El hallazgo se produjo la noche del 31 de enero de 2026, luego de que los vecinos alertaran a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) sobre movimientos sospechosos en la zona.

Según informó el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, el cuerpo presentaba nueve impactos de bala en la cabeza y uno en el tórax, por lo que se investiga el caso como un asesinato con premeditación.

El fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, explicó que el cadáver fue encontrado a aproximadamente un metro de profundidad, junto con casquillos de arma de fuego. La víctima fue identificada mediante sus documentos personales.

Las autoridades continúan recabando evidencias y testimonios para dar con los presuntos autores del crimen y esclarecer las circunstancias del asesinato.

