Con sonrisas, aplausos y mucho entusiasmo, Novy Aguilera fue coronada este domingo 1 de febrero de 2026 como la Reina del Carnaval Infantil de Santa Cruz de la Sierra, dando inicio oficial a las celebraciones carnavaleras dedicadas a los más pequeños de la casa.

La emotiva coronación reunió a familias, comparsas y autoridades, marcando el arranque de una agenda llena de actividades pensadas para promover la alegría, la tradición y el espíritu del carnaval desde la niñez.

Visiblemente emocionada, la flamante soberana agradeció el cariño del público y extendió una invitación especial a todos los cruceños:

“Estoy muy feliz por ver tanta gente en mi coronación. Agradecida con todos por el apoyo. Ya se viene el Corso Infantil este domingo y los esperamos a todos”, expresó Novy, contagiando ternura y emoción.

Bajo su reinado, se espera una intensa programación de eventos carnavaleros infantiles, donde los niños serán protagonistas del color, la música y la tradición que caracterizan al Carnaval cruceño.

