"Carnavalera hasta el último día": El fervor de las comparsas brilló en la última precarnavalera

La magia del Carnaval cruceño alcanzó su punto máximo anoche con la celebración de la cuarta y última precarnavalera. El centro histórico se transformó en un escenario vibrante bajo la temática “Carnaval del futuro”, donde el color, la tecnología y el ingenio de los trajes marcaron una despedida de lujo antes del gran corso.

Adrenalina y el calor de la gente

A pesar de la intensidad de las semanas previas, la última precarnavalera se vivió con una "adrenalina hermosa" que contagió a todos los presentes. Para los protagonistas, el contacto directo con el público fue el motor que impulsó su paso por las calles.

"Me siento muy feliz porque la gente nos aplaude y nos grita. Yo soy una carnavalera hasta el último día de vida", expresó emocionada una de las participantes, resumiendo el sentimiento de entrega que caracteriza a los comparseros cruceños.

Una temática futurista que deslumbró

Los diseños innovadores transportaron a los espectadores a una visión vanguardista de la tradición. Los integrantes de las comparsas no escatimaron en detalles para estar a la altura del concepto elegido para este cierre.

Los Testarudos: "Estamos pasando muy felices todos. Temática hermosa, futurista... realmente dando toda la talla para nuestro pueblo" , manifestó un miembro de esta comparsa, destacando la alegría de compartir tanto con los más pequeños como con los adultos.

Las Tremendas: Por su parte, este grupo aseguró estar disfrutando "a todo dar", como mejor saben hacerlo, resaltando que todo el mundo se dio cita para este evento final.

El cierre de esta cuarta precarnavalera deja un balance positivo y mucha emoción en el aire. La gratitud fue el sentimiento dominante de la noche: "No puedo creer tanto cariño y tanto amor que he recibido de todas las personas, en especial de los niños", comentó otra comparsera al finalizar el recorrido.

Con este broche de oro, Santa Cruz se declara oficialmente lista para los días centrales de la festividad. Tras el éxito del "Carnaval del futuro", las expectativas para el Gran Corso son más altas que nunca, consolidando una vez más a la capital oriental como el corazón del júbilo carnavalero.

