De oriente a occidente: Bolivia calienta motores para vivir tres días de Carnaval

El Carnaval 2026 se vive con intensidad en todo el país. Desde Santa Cruz hasta La Paz, pasando por Cochabamba, los preparativos, ensayos y precarnavaleras muestran la alegría y tradición que caracterizan a Bolivia.

En Santa Cruz, se realiza la cuarta y última precarnavalera, denominada Carnaval del Futuro. La actividad se desarrolla en el centro cruceño con la participación de comparsas, ballets y cientos de personas que disfrutaron del ambiente de música, baile y cultura.

El recorrido inicia en la intersección de las calles René Moreno y Warnes, continúa por Buenos Aires y Libertad, y concluye en Independencia y Suárez de Figueroa, donde se prevé una masiva concentración de público.

En Cochabamba, la precarnavalera de la Concordia reúne a 74 fraternidades que llenaron de música, danza y color las principales calles de la ciudad.

Se anticipan actividades como el tradicional corso de mascotas, donde perritos y otros animales participarán en un desfile especial, todo rumbo al gran corso que caracteriza al Carnaval de la Concordia, uno de los más extensos del país.

En La Paz, los ensayos para la precarnavalera se desarrollan en la Plaza del Estadio. Los participantes muestran su devoción con veladas en honor a la Virgen del Socavón, realizando los últimos preparativos para bailar y participar en el Carnaval de Oruro. La fe es un componente esencial de esta tradición, que combina alegría, color y cultura.

Con actividades que reflejan música, danza y devoción, Bolivia se prepara para recibir un Carnaval 2026 lleno de entusiasmo y tradición, donde cada ciudad aporta su identidad y pasión a esta fiesta nacional.

