Cochabamba: conozca los cortes por la Precarnavalera y el Corso de Mascotas

La Alcaldía informó que este sábado y domingo se aplicarán cortes de vías por la Precarnavalera y el Corso de Mascotas.
La ciudad de Cochabamba se llenará de color y alegría este fin de semana con la realización de la Precarnavalera y el Corso de Mascotas, actividades que implicarán cierres temporales de vías en el centro y avenidas principales.
El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, informó que el sábado 31 de enero se llevará a cabo la Precarnavalera, cuyo recorrido iniciará a las 11:00 desde el Parque de La Torre, avanzará por la avenida Heroínas hasta la calle 25 de Mayo, continuará hasta la plaza Colón y subirá por la avenida Ballivián (El Prado), para concluir en la avenida Ramón Rivero, antes de la calle Antezana.
“Estas vías permanecerán cerradas aproximadamente desde las 11:00 hasta las 21:00, dependiendo del número de participantes”, explicó Rojas.
Para garantizar el orden y la seguridad, se desplegarán 60 guardias municipales, quienes orientarán el tráfico y ejecutarán desvíos una cuadra antes del recorrido.
Corso de Mascotas
El domingo 1 de febrero se realizará el tradicional Corso de Mascotas. El recorrido partirá desde la intersección de las avenidas San Martín y Colombia, continuará hasta la plaza Colón, seguirá por El Prado y finalizará en la plazuela de las Banderas.
En este caso, el corte de vías se aplicará entre las 09:00 y 11:00, con 30 guardias encargados de los desvíos vehiculares.
Recomendaciones
Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus rutas con anticipación y a la población disfrutar de estas actividades que marcan el inicio oficial del Carnaval de la Concordia en Cochabamba.
