TEMAS DE HOY:
Sebastián Vespa Montero Intento de rapto Aduana

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Cochabamba: conozca los cortes por la Precarnavalera y el Corso de Mascotas

La Alcaldía informó que este sábado y domingo se aplicarán cortes de vías por la Precarnavalera y el Corso de Mascotas.

Cristina Cotari

30/01/2026 10:51

Fraternos se preparan para la Precarnavalera. Foto: Alcaldía de Cochabamba
Cochabamba

Escuchar esta nota

La ciudad de Cochabamba se llenará de color y alegría este fin de semana con la realización de la Precarnavalera y el Corso de Mascotas, actividades que implicarán cierres temporales de vías en el centro y avenidas principales.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, informó que el sábado 31 de enero se llevará a cabo la Precarnavalera, cuyo recorrido iniciará a las 11:00 desde el Parque de La Torre, avanzará por la avenida Heroínas hasta la calle 25 de Mayo, continuará hasta la plaza Colón y subirá por la avenida Ballivián (El Prado), para concluir en la avenida Ramón Rivero, antes de la calle Antezana.

“Estas vías permanecerán cerradas aproximadamente desde las 11:00 hasta las 21:00, dependiendo del número de participantes”, explicó Rojas.

Para garantizar el orden y la seguridad, se desplegarán 60 guardias municipales, quienes orientarán el tráfico y ejecutarán desvíos una cuadra antes del recorrido.

 

Corso de Mascotas

El domingo 1 de febrero se realizará el tradicional Corso de Mascotas. El recorrido partirá desde la intersección de las avenidas San Martín y Colombia, continuará hasta la plaza Colón, seguirá por El Prado y finalizará en la plazuela de las Banderas.

En este caso, el corte de vías se aplicará entre las 09:00 y 11:00, con 30 guardias encargados de los desvíos vehiculares.

Recomendaciones

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus rutas con anticipación y a la población disfrutar de estas actividades que marcan el inicio oficial del Carnaval de la Concordia en Cochabamba.


 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD