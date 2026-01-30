TEMAS DE HOY:
Cochabamba: Gobernación y transportistas analizan nuevas tarifas intermunicipales

Los transportistas propusieron que la tarifa normal sea de 4,30 bolivianos, mientras la  Gobernación había trabajado hasta ahora con un informe técnico que planteaba una tarifa única de 3,70.

Cristina Cotari

30/01/2026 10:04

El vocero de la Gobernación, Adalid Zabala. Foto: Red Uno

La Gobernación de Cochabamba anunció que el próximo lunes se realizará una reunión con el sector del transporte y organizaciones sociales para definir las tarifas del transporte intermunicipal e interprovincial.

El vocero de la Gobernación, Adalid Zabala, dijo que los transportistas propusieron que la tarifa normal sea de 4,30 bolivianos, incluyendo un 20% de descuento para personas adultas mayores. Por su parte, la Gobernación había trabajado hasta ahora con un informe técnico que planteaba una tarifa única de 3,70 bolivianos.

 

 

Durante la reunión anterior, las organizaciones sociales solicitaron que se considere tarifa diferenciada para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, lo que será incorporado en la revisión final. La tarifa estudiantil aún debe ser evaluada por los transportistas.

“Estamos trabajando en base a las propuestas del transporte, el informe de la Gobernación y las sugerencias de los sectores sociales”, explicó Zabala, destacando que la reunión del lunes será clave para emitir un decreto departamental que fije oficialmente las tarifas.

