Cochabamba ya vive el Carnaval más largo de Bolivia. Con una muestra cultural, folclórica y gastronómica, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inauguró oficialmente la temporada del Carnaval de la Concordia 2026, en un acto realizado en el Parque de la Familia.

El lanzamiento reunió a fraternidades folklóricas, muestras del carnaval tradicional valluno, gastronomía típica y presentaciones musicales, marcando el inicio de una agenda cultural que se extenderá hasta el 21 de febrero, consolidando a Cochabamba como el corazón del carnaval valluno.

El Carnaval de la Concordia es una manifestación cultural de alto valor patrimonial, considerada la principal expresión del carnaval en el valle, y contribuye a la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial, además de fortalecer la identidad cultural local y nacional.

Durante el acto, el alcalde Manfred Reyes Villa destacó la consolidación de esta festividad como una de las actividades culturales más importantes del municipio.

“En Cochabamba tenemos el carnaval más largo del país y cada gestión se mejora la planificación de las actividades. Este año se han preparado varias propuestas para que la población pueda disfrutar plenamente de esta expresión cultural”, afirmó la autoridad municipal.

El evento de lanzamiento también contó con la presentación de los grupos musicales Cañaveral y H&R, convirtiéndose en un espacio de integración sociocultural y participación ciudadana, donde la tradición, la música y la identidad valluna fueron las protagonistas.

CRONOGRAMA OFICIAL

Carnaval de la Concordia 2026

Jueves 29 de enero

Elección y coronación de la Reina de las Tradiciones Populares del Carnaval

Sábado 31 de enero

Entrada Precarnavalera

Domingo 1 de febrero

Corso de Mascotas

Domingo 8 de febrero Feria del Puchero , Parque Excombatientes (09:00 a 16:00) Festival del Acordeón y la Concertina “Óscar Rojas Caballero” (14:00 a 17:00)

Martes 10 de febrero

Coronación de la Reina Infantil , Teatro José María de Achá

Domingo 15 de febrero

Corso Infantil (09:00 a 13:00)

Sábado 21 de febrero

Corso de Corsos – Carnaval de la Concordia 2026

