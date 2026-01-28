Con una muestra cultural y gastronómica en el Parque de la Familia, Cochabamba dio inicio oficial al Carnaval de la Concordia 2026, una de las expresiones culturales más importantes y extensas del país.
28/01/2026 8:49
Cochabamba ya vive el Carnaval más largo de Bolivia. Con una muestra cultural, folclórica y gastronómica, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inauguró oficialmente la temporada del Carnaval de la Concordia 2026, en un acto realizado en el Parque de la Familia.
El lanzamiento reunió a fraternidades folklóricas, muestras del carnaval tradicional valluno, gastronomía típica y presentaciones musicales, marcando el inicio de una agenda cultural que se extenderá hasta el 21 de febrero, consolidando a Cochabamba como el corazón del carnaval valluno.
El Carnaval de la Concordia es una manifestación cultural de alto valor patrimonial, considerada la principal expresión del carnaval en el valle, y contribuye a la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial, además de fortalecer la identidad cultural local y nacional.
Durante el acto, el alcalde Manfred Reyes Villa destacó la consolidación de esta festividad como una de las actividades culturales más importantes del municipio.
“En Cochabamba tenemos el carnaval más largo del país y cada gestión se mejora la planificación de las actividades. Este año se han preparado varias propuestas para que la población pueda disfrutar plenamente de esta expresión cultural”, afirmó la autoridad municipal.
El evento de lanzamiento también contó con la presentación de los grupos musicales Cañaveral y H&R, convirtiéndose en un espacio de integración sociocultural y participación ciudadana, donde la tradición, la música y la identidad valluna fueron las protagonistas.
CRONOGRAMA OFICIAL
Carnaval de la Concordia 2026
Jueves 29 de enero
Elección y coronación de la Reina de las Tradiciones Populares del Carnaval
Sábado 31 de enero
Entrada Precarnavalera
Domingo 1 de febrero
Corso de Mascotas
Domingo 8 de febrero
Feria del Puchero, Parque Excombatientes (09:00 a 16:00)
Festival del Acordeón y la Concertina “Óscar Rojas Caballero” (14:00 a 17:00)
Martes 10 de febrero
Coronación de la Reina Infantil, Teatro José María de Achá
Domingo 15 de febrero
Corso Infantil (09:00 a 13:00)
Sábado 21 de febrero
Corso de Corsos – Carnaval de la Concordia 2026
