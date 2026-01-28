“No podemos permitir que esto continúe”: Cívicos piden sanciones ejemplares tras ataque a comitiva

Los recientes ataques contra la comitiva que se desplazaba para desalojar a avasalladores en la región de la Chiquitanía han encendido nuevamente las alarmas en Santa Cruz.

Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz se exige que se identifique a los responsables y que estos enfrenten a la justicia, advirtiendo que se trata de un modus operandi que ya se repitió en el pasado.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico, señaló que estos hechos recuerdan lo ocurrido en el caso Las Londras “Esto ya no suena repetitivo, es el mismo modo de operar. La diferencia es que en esta ocasión no hubo personas secuestradas, pero el riesgo fue real”, afirmó.

El líder cívico recordó que hace tres y cuatro años colegas periodistas fueron atacados en circunstancias similares y que, pese al tiempo transcurrido, no hubo respuestas efectivas por parte de la Policía ni del Ministerio Público.

“Hasta hoy vemos libres a quienes en su momento fueron identificados como cabecillas. Eso genera una sensación de total impunidad”, cuestionó.

Cochamanidis expresó su expectativa de que los recientes cambios institucionales se traduzcan en acciones concretas.

“Esperamos que esta vez la justicia actúe como corresponde, que la Fiscalía haga su trabajo y que estos delincuentes sean aprehendidos y puestos ante la autoridad competente”, sostuvo, remarcando que será la justicia la encargada de determinar responsabilidades.

Finalmente, enfatizó que estos grupos no solo han avasallado tierras, sino que también han herido y secuestrado personas en el pasado, hechos que deben recibir una sanción penal ejemplar.

“No podemos permitir que este modus vivendi continúe. El avasallamiento y la violencia no pueden seguir siendo tolerados en el país”, concluyó.

