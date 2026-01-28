Laura Rojas continúa internada; se aguarda informe médico

La exdiputada Laura Rojas permanece internada en una clínica privada mientras su situación jurídica continúa bajo estricta observación oficial. Hasta este centro de salud se desplazó, con documentación, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

La audiencia de medidas cautelares programada para este martes fue suspendida debido a que la exautoridad aún presenta un cuadro de salud delicado. Extraoficialmente se conoció que su estado de salud es estable hasta el momento. Asimismo, se conoce que las autoridades evalúan si la comparecencia se realizará de manera virtual o en una fecha posterior.

El entorno judicial y mediático sigue a la espera de un informe médico oficial que determine la capacidad de la paciente para enfrentar el proceso. Por ahora, se aguardan definiciones claras sobre su situación jurídica para retomar el curso de las investigaciones pendientes.

