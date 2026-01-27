Capturan en La Paz a la pareja del cabecilla de la banda criminal internacional “Los Pulpos”

En una operación de alta precisión ejecutada en la ciudad de La Paz, las fuerzas del orden lograron la captura de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, de 29 años, señalada como la pareja sentimental de Jhonson Smith Cruz Torres, alias “Jhonson Pulpo”.

Según el diario El Comercio, la mujer, que formaba parte del círculo de confianza del cabecilla de la organización criminal transnacional “Los Pulpos”, era buscada intensamente por su participación en delitos de extrema gravedad, incluyendo secuestros.

La detención fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la DIVINEXT–DIRINCRI de la Policía de Bolivia y la PDI de Chile.

Según informó el medio El Comercio, Salvatierra Vigo fue localizada en un exclusivo departamento de la zona sur paceña, donde pretendía evadir la justicia internacional mientras mantenía vínculos operativos con la banda criminal. A la detenida se le atribuye responsabilidad directa en el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora del distrito de El Porvenir (Trujillo-Perú), por cuya liberación la banda exigía la suma de 300.000 dólares.

El general de la PNP, Óscar Arriola, destacó que el éxito de la captura se debió a un despliegue estratégico que incluyó equipos operativos en la franja fronteriza y en la región de Puno.

La organización "Los Pulpos", liderada por "Jhonson Pulpo", quien cuenta con una notificación roja de Interpol y es acusado de robo agravado con muerte, ha extendido sus operaciones de extorsión y violencia más allá de las fronteras peruanas. Tras completar los trámites legales en territorio boliviano, Salvatierra será entregada a las autoridades peruanas para enfrentar sus procesos judiciales.

Por su parte, Jhonson Smith Cruz Torres es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la región. Su historial incluye ataques letales contra comerciantes y una estructura criminal que ha sembrado el terror mediante el secuestro.

Pese a que familiares vinculados a la organización han cumplido penas extensas en el pasado, el cerco internacional sobre Cruz Torres se estrecha tras la caída de su entorno más cercano en Bolivia.

