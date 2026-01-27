¡Intentó matarlo! Envían a la cárcel al sujeto que apuñaló dos veces a su padre en la zona Sur de La Paz

La justicia determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por el lapso de cinco meses al sujeto acusado del delito de tentativa de parricidio cuando un hombre intentó matar a su padre. El hecho, alarmó a los vecinos de la zona Sur de La Paz, y se desencadenó tras una violenta pelea originada por el consumo de estupefacientes de parte del atacante.

La oportuna alerta de los testigos permitió que los efectivos policiales llegaran al inmueble antes de que el agresor cumpliera su cometido.

El comandante Regional de la Policía de la zona Sur, coronel Miguel Zambrana, detalló la gravedad del ataque y la peligrosidad del sujeto al momento de la intervención.

“El sujeto infiere una herida punzocortante en la humanidad de su padre. Se procedió a reducir a la persona, se lo enmanilla y posteriormente se lo saca a un lugar más amplio, y se procede a revisar al sujeto”, manifestó Zambrana.

Según el reporte oficial, el agresor se encontraba bajo los efectos de la cocaína, lo que desató un ataque de ira incontenible contra el adulto mayor. Al llegar el contingente policial, el hombre no solo se negó a entregarse, sino que a gritos pedía que no lo tocaran mientras portaba dos armas punzocortantes con las cuales amenazó a los uniformados.

La víctima, un hombre de 74 años, resultó con dos heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida. Mientras el hijo comienza su detención en el recinto penitenciario paceño, el adulto mayor se encuentra bajo observación médica recuperándose de las lesiones físicas y del impacto psicológico del ataque.

La investigación continuará durante los próximos meses para determinar la sentencia final por este grado de parentesco y violencia.

