“Mientras la gente me respalde, seguiré buscando ser alcalde”, asegura Huanca

El exconcejal y aspirante a la Alcaldía de El Alto reiteró que su compromiso con la ciudad lo motiva a mantenerse en la contienda electoral.
14/03/2026 22:37
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El candidato a la Alcaldía de El Alto por el partido Venceremos, Oscar Huanca, reafirmó su compromiso con la ciudad y su intención de continuar en la arena política local.
Ante la pregunta de su contrincante de si planea postularse indefinidamente hasta ser alcalde, Huanca respondió con determinación: “Posiblemente, pero lo más importante es que me he atrevido a construir una agrupación que ha nacido en la ciudad de El Alto. Voy a seguir postulante mientras tenga el apoyo de la gente”.
El abogado de 53 años, que ha sido concejal en dos gestiones, resaltó que su experiencia y cercanía con la ciudadanía lo motivan a mantenerse activo en la política local.
Huanca enfatizó que sus candidaturas buscan consolidar proyectos concretos para mejorar la seguridad, la economía y el transporte en la ciudad.
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