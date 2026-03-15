“Mientras la gente me respalde, seguiré buscando ser alcalde”, asegura Huanca

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el partido Venceremos, Oscar Huanca, reafirmó su compromiso con la ciudad y su intención de continuar en la arena política local.

Ante la pregunta de su contrincante de si planea postularse indefinidamente hasta ser alcalde, Huanca respondió con determinación: “Posiblemente, pero lo más importante es que me he atrevido a construir una agrupación que ha nacido en la ciudad de El Alto. Voy a seguir postulante mientras tenga el apoyo de la gente”.

El abogado de 53 años, que ha sido concejal en dos gestiones, resaltó que su experiencia y cercanía con la ciudadanía lo motivan a mantenerse activo en la política local.

Huanca enfatizó que sus candidaturas buscan consolidar proyectos concretos para mejorar la seguridad, la economía y el transporte en la ciudad.

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