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Calamani rechaza tener “jefe” tras alusión a Samuel Doria Medina en debate

El candidato del Frente Unidad Nacional cuestionó la cantidad de candidatos que se han postulado y ponderó su trayectoria de más de una década trabajando por El Alto.

Miguel Ángel Roca Villamontes

14/03/2026 21:59

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Durante el debate entre candidatos a la Alcaldía de El Alto, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, el postulante por el Frente de Unidad Nacional, Yoacir Calamani, respondió a una ronda de preguntas formuladas por sus contrincantes, haciendo uso de los 45 segundos establecidos en la dinámica del evento.

En su intervención, el candidato Óscar Chirinos abordó el tema del 50-50, propuesta planteada por el Gobierno, y en su pregunta aludió al empresario y líder político Samuel Doria Medina, a quien calificó como “jefe” de Calamani. Además, lo acusó de estar involucrado en supuestamente impedir que el proyecto avance en beneficio del departamento de La Paz.

En respuesta, Calamani rechazó esas afirmaciones y aseguró que “no tiene jefe”. Asimismo, afirmó que durante más de una década ha trabajado por la ciudad de El Alto.

“Hoy han aparecido candidatos de la noche a la mañana indicando que han trabajado por la ciudad de El Alto. Vamos a hacer el desarrollo de la ciudad de El Alto, no son promesas vacías”, respondió el candidato.

 

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