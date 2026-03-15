Yoacir Calamani apuesta por la mochila escolar en El Alto  

Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de El Alto, el postulante por la agrupación Frente de Unidad Nacional, Yoacir Calamani, presentó parte de sus propuestas enfocadas en seguridad, infraestructura, educación y salud.

En materia de seguridad ciudadana, Calamani señaló que su plan contempla la instalación de cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de los alteños.

Asimismo, indicó que impulsará obras de infraestructura como la construcción de un distribuidor vial de La Ceja de El Alto y una carretera Viacha e intervenir vías que están afectadas por baches.

En el área educativa, el candidato aseguró que durante su gestión implementará la entrega de mochilas escolares para todos los estudiantes, hará que regrese el desayuno escolar y realizará la intervención de unidades educativas con trabajos de refacción.

Respecto al sistema de salud, Calamani manifestó que buscará implementar la ficha digital para acabar con las filas en las puertas de los hospitales para acceder a la atención médica.

En el ámbito legal, también propuso hacer cumplir una norma que permita arraigar a alcaldes y concejales con el objetivo de que rindan cuentas sobre el manejo de la administración municipal en El Alto.

Con miras a las elecciones subnacionales de este 22 de marzo, este sábado se desarrolla el debate de candidatos a la Alcaldía de la ciudad de El Alto. Por la cantidad de los postulantes, el órgano electoral de La Paz decidió dividir en dos bloques.

El debate se desarrolló en base a los ejes temáticos: urbanismo, finanzas, salud y educación.

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