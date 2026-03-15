“Que los alteños caminen sin miedo”: David Vargas centra su plan en seguridad ciudadana

Durante el debate por la Alcaldía de la ciudad de El Alto, el candidato David Vargas, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), presentó su plan de gobierno, el cual —según explicó— tiene como eje central la seguridad ciudadana.

El postulante señaló que su principal objetivo es reducir la delincuencia y garantizar que los habitantes puedan desplazarse con tranquilidad por la ciudad.

“Yo quiero que mi obra estrella sea la seguridad ciudadana. Quiero entregarte la posibilidad de que camines por cualquier lugar de El Alto, a cualquier hora, con la amenaza de la delincuencia completamente eliminada. Quiero hacerte tranquilo en toda la ciudad de El Alto”, expresó Vargas durante su intervención.

Proyectos en deporte, cultura e infraestructura

En su exposición, el candidato también mencionó la construcción de infraestructura destinada al deporte, el arte, la música y el teatro, con el objetivo de generar espacios para el desarrollo de los jóvenes.

Entre sus propuestas destacó la creación de un centro de alto rendimiento deportivo.

“Quiero crear un centro de alto rendimiento deportivo para que todos nuestros jóvenes puedan practicar el deporte que puedan y deseen hacerlo”, manifestó.

Asimismo, propuso la construcción de la Avenida Periférica Sexta, proyecto que —según indicó— se encuentra estancado en su segunda y tercera fase y forma parte de una carretera binacional.

Otra de sus iniciativas es la construcción de un teatro municipal que lleve el nombre de David Santalla, con capacidad para 10.000 personas, destinado a la presentación de artistas nacionales e internacionales.

También planteó gestionar la creación de un banco de sangre, señalando que recientes acontecimientos evidenciaron la necesidad de fortalecer este servicio.

Propuestas en salud, educación y medioambiente

En materia de salud, Vargas propuso la construcción de policonsultorios con distintas especialidades médicas para mejorar la atención a la población.

“El Alto tiene 54 centros de salud y centros médicos. Necesitamos solamente 10 policonsultorios con cuatro especialidades: cirugía, odontología, pediatría y ginecología. Con esto vamos a reducir las filas en los hospitales”, explicó.

El candidato también mencionó la creación de un hospital, un albergue y un cementerio municipal para mascotas, además de impulsar una planta de industrialización de basura.

Según detalló, esta planta permitiría generar energía eléctrica y agua caliente, servicios que podrían beneficiar a colegios y hospitales de la ciudad.

Finalmente, en el área educativa, planteó la entrega de mochilas escolares, medida que —afirmó— podría ayudar a las familias en el contexto económico actual.

“Darles una mochila escolar creo que es importante en esta época de crisis”, concluyó.

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