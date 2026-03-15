En vivo: arrancó el debate de los candidatos a la Alcaldía de El Alto

A las 21:00 de este sábado arrancó el debate electoral entre los candidatos que buscan dirigir la Alcaldía de El Alto, a poco más de una semana de las elecciones subnacionales de 2026.

En total, 18 postulantes participan del encuentro para presentar sus propuestas y responder preguntas sobre los principales desafíos que enfrenta la ciudad.

El debate se desarrolla en dos bloques para facilitar la participación de todos los aspirantes.

Durante la jornada, los candidatos exponen sus planes sobre temas clave como seguridad, servicios básicos, transporte y desarrollo urbano, en un espacio que permite a la ciudadanía conocer y comparar las propuestas de quienes aspiran a gobernar una de las ciudades más importantes del país.

En el primer grupo participarán Simón Choque Siñani, Óscar Chirinos Alanoca, Yoacir Calamani Barrientos, Óscar Elías Choque, Óscar Huanca Silva, David Vargas Flores, Rury Balladares Molina, Pablo Callizaya Ajahuana y David Mamani Silvestre.

El segundo bloque estará conformado por Tahuichi Quispe, Javier Tarqui, Néstor Yujra, Simón Gálvez, Esteban Pati, Omar Patti, Eynar Viscarra, Eliser Roca y Gabriel Mamani.

Mira la programación en Red Uno Play