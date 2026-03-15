TEMAS DE HOY:
Captura de Sebastián Marset Sebastián Marset hermanastra de marset

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

En vivo: arrancó el debate de los candidatos a la Alcaldía de El Alto

A las 21:00 de este sábado comenzó el debate electoral con 18 candidatos que buscan dirigir la Alcaldía de El Alto, quienes presentan en vivo sus propuestas y responden preguntas sobre los principales desafíos de la ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/03/2026 21:00

El Alto, Bolivia

Escuchar esta nota

A las 21:00 de este sábado arrancó el debate electoral entre los candidatos que buscan dirigir la Alcaldía de El Alto, a poco más de una semana de las elecciones subnacionales de 2026.

En total, 18 postulantes participan del encuentro para presentar sus propuestas y responder preguntas sobre los principales desafíos que enfrenta la ciudad.

El debate se desarrolla en dos bloques para facilitar la participación de todos los aspirantes.

Durante la jornada, los candidatos exponen sus planes sobre temas clave como seguridad, servicios básicos, transporte y desarrollo urbano, en un espacio que permite a la ciudadanía conocer y comparar las propuestas de quienes aspiran a gobernar una de las ciudades más importantes del país.

En el primer grupo participarán Simón Choque Siñani, Óscar Chirinos Alanoca, Yoacir Calamani Barrientos, Óscar Elías Choque, Óscar Huanca Silva, David Vargas Flores, Rury Balladares Molina, Pablo Callizaya Ajahuana y David Mamani Silvestre.

El segundo bloque estará conformado por Tahuichi Quispe, Javier Tarqui, Néstor Yujra, Simón Gálvez, Esteban Pati, Omar Patti, Eynar Viscarra, Eliser Roca y Gabriel Mamani.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de el alto

22:40

Debate tse candidatos a alcaldía de el alto

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de el alto

22:40

Debate tse candidatos a alcaldía de el alto

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD