¡Intratable! Miranda marca un doblete y salva a Aucas de la derrota

El delantero boliviano Bruno Miranda fue la gran figura del empate de SD Aucas frente a Independiente del Valle por la cuarta fecha del fútbol ecuatoriano, al marcar un doblete que evitó la derrota de su equipo.

El conjunto conocido como “Papá” comenzó el partido cuesta arriba en el marcador. El local se puso en ventaja con goles de Junior Sornoza a los 12 minutos y de Emerson Pata a los 29.

Sin embargo, Aucas reaccionó rápidamente. A los 32 minutos, tras un tiro de esquina, un compañero peinó el balón y, luego de un rebote corto del arquero rival, Miranda controló con el muslo y definió para descontar.

El empate llegó apenas iniciado el segundo tiempo. A los 47 minutos, el delantero boliviano culminó una jugada colectiva con una potente definición por encima del guardameta para sellar el 2-2 definitivo.

Con este doblete, Miranda atraviesa un gran momento en el fútbol ecuatoriano, ya que suma cuatro goles en cuatro partidos disputados con Aucas en la actual temporada. Su rendimiento incluso generó comentarios entre relatores y aficionados sobre una posible convocatoria a la Selección de Bolivia.

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