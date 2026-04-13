Bruno Miranda, letal en Ecuador: marcó otro golazo con Aucas, esta vez ante Emelec

Bruno Miranda firmó otro golazo con Aucas en la liga ecuatoriana, esta vez frente a Emelec, en un partido donde volvió a demostrar su gran momento.

Corría el minuto 80 cuando el atacante boliviano recibió el balón fuera del área, se acomodó y sacó un remate inatajable que se metió en el ángulo del arquero Pedro Ortiz, quien nada pudo hacer ante la potencia del disparo.

Tras convertir, Miranda mostró signos de molestia al tomarse la pantorrilla, por lo que tuvo que salir del campo de juego y fue sustituido por precaución.

Con este tanto, el boliviano suma 6 goles en el fútbol ecuatoriano, superando a Darío Benedetto y Edison Mero, ambos con 3 anotaciones.

El próximo 17 de abril, Aucas volverá a jugar por la liga ecuatoriana cuando enfrente a Leones desde las 16:00 (hora boliviana).

Mira la programación en Red Uno Play