Bruno Miranda brilla en Ecuador con golazo en empate 3-3 del Aucas

El boliviano Bruno Miranda volvió a brillar en la liga ecuatoriana al marcar un golazo para el Aucas en el empate 3-3 ante El Nacional. A los 9 minutos del primer tiempo, Miranda abrió el marcador tras un desborde por la banda derecha y un remate preciso que fusiló al arquero rival, desatando la algarabía del conjunto amarillo y rojo. Así fue su gol, mostrando su calidad y olfato goleador.

Además, Miranda participó activamente en el tercer tanto del Aucas, controlando el balón frente al área, enganchando para afuera y dejando el balón a su compañero, quien definió desde fuera del área para el 3-0 parcial.

Los goles del Aucas fueron obra de Bruno Miranda y un doblete de Brian Montenegro, mientras que El Nacional reaccionó con un triplete de Reasco, que permitió a su equipo igualar el marcador. A pesar del empate, Miranda volvió a ser figura, confirmando su gran momento en el equipo ecuatoriano.

