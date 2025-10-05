VIDEO: Así fue el golazo del boliviano Bruno Miranda para el Aucas en Ecuador

El delantero boliviano abrió el marcador con un certero cabezazo frente a Macará.
Bruno Miranda volvió a destacar en la Liga Pro de Ecuador al anotar un golazo en la derrota de su equipo, Aucas, ante Macará por 3-2.
El atacante boliviano abrió el marcador en el minuto 20 del primer tiempo, luego de recibir un centro desde la banda izquierda y conectar un potente cabezazo que venció al arquero rival, firmando el 1-0 parcial.
El tanto reflejó el instinto goleador del delantero nacional, que se anticipó a la defensa y colocó el balón fuera del alcance del guardameta.
Sin embargo, el esfuerzo del boliviano no alcanzó para asegurar el resultado. Macará reaccionó en la segunda mitad y consiguió remontar, sellando la victoria por 3-2 en su estadio.
Con este aporte, Miranda reafirma su importancia en el plantel ecuatoriano, aunque la derrota dejó al Aucas sin premio en su visita a Ambato.
