VIDEO: Así fue el golazo del boliviano Bruno Miranda para el Aucas en Ecuador

Bruno Miranda volvió a destacar en la Liga Pro de Ecuador al anotar un golazo en la derrota de su equipo, Aucas, ante Macará por 3-2.

El atacante boliviano abrió el marcador en el minuto 20 del primer tiempo, luego de recibir un centro desde la banda izquierda y conectar un potente cabezazo que venció al arquero rival, firmando el 1-0 parcial.

El tanto reflejó el instinto goleador del delantero nacional, que se anticipó a la defensa y colocó el balón fuera del alcance del guardameta.

Sin embargo, el esfuerzo del boliviano no alcanzó para asegurar el resultado. Macará reaccionó en la segunda mitad y consiguió remontar, sellando la victoria por 3-2 en su estadio.

GENTILEZA TRANSMISIÓN DEL PARTIDO

Con este aporte, Miranda reafirma su importancia en el plantel ecuatoriano, aunque la derrota dejó al Aucas sin premio en su visita a Ambato.

