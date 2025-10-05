TEMAS DE HOY:
Deportes

Video: Miguelito marcó un golazo en Brasil, pero el árbitro lo anuló: ¿por qué razón?

El volante boliviano brilló en la Serie B con América MG, aunque su tanto fue invalidado por una posición adelantada de un compañero.

Martin Suarez Vargas

05/10/2025 10:44

Miguelito Terceros controlando el esférico en el América. Foto: Internet.
Brasil.

En el duelo entre América MG y Ferroviária por la Serie B de Brasil, Miguel Terceros fue titular y protagonizó una jugada que generó polémica. A los 18 minutos del primer tiempo, el boliviano recibió el balón al borde del área grande y con un zurdazo lo mandó al fondo de las redes, pero el árbitro anuló el gol porque un compañero, en posición adelantada, desvió la trayectoria del esférico.

A pesar de esa acción, América MG reaccionó y terminó llevándose la victoria 3-1 con tantos de Maguinho, Lucas Cavalcante y Fabinho de penal. Fabrizio Daniel había puesto en ventaja a Ferroviária en el inicio del encuentro.

Miguelito estuvo en el campo hasta el minuto 60, cuando fue sustituido, y además recibió una tarjeta amarilla durante el compromiso.

Más noticias
