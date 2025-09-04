“Tomá hermanito, cuidate”: Miguelito conmueve regalando su camiseta a un niño hincha de Bolivia

Un gesto sencillo pero lleno de emoción marcó la previa del duelo entre Bolivia y Colombia, generando aplausos y sonrisas entre los fanáticos.
04/09/2025 13:05
En la antesala del partido de esta noche por la fecha 17 de las Eliminatorias, Miguelito, mediocampista de la selección boliviana, regaló su camiseta de práctica a un niño seguidor de “La Verde” mientras el equipo abandonaba el estadio Metropolitano de Barranquilla tras los entrenamientos. Con una sonrisa y palabras afectuosas, el talentoso jugador se la entregó al pequeño:
“Tomá hermanito, dale, cuidate”.
Gentileza de Máquina Deportes.
El niño, visiblemente emocionado, contó su felicidad a la Red Uno:
“Estoy bien y feliz, vamos a ganarle a Colombia”. El acto, breve pero lleno de ternura, generó aplausos entre los presentes y quedó como un momento inolvidable en la previa del partido.
Miguelito, con este gesto, demostró no solo su compromiso dentro del campo, sino también su cercanía y cariño hacia los hinchas más jóvenes, dejando un recuerdo que quedará grabado en la memoria de la afición boliviana en Colombia.
