“Tomá hermanito, cuidate”: Miguelito conmueve regalando su camiseta a un niño hincha de Bolivia

Un gesto sencillo pero lleno de emoción marcó la previa del duelo entre Bolivia y Colombia, generando aplausos y sonrisas entre los fanáticos. 

Martin Suarez Vargas

04/09/2025 13:05

Foto: Redes sociales y Red Uno de Bolivia.
Colombia.

En la antesala del partido de esta noche por la fecha 17 de las Eliminatorias, Miguelito, mediocampista de la selección boliviana, regaló su camiseta de práctica a un niño seguidor de “La Verde” mientras el equipo abandonaba el estadio Metropolitano de Barranquilla tras los entrenamientos. Con una sonrisa y palabras afectuosas, el talentoso jugador se la entregó al pequeño:

“Tomá hermanito, dale, cuidate”.

Gentileza de Máquina Deportes.

El niño, visiblemente emocionado, contó su felicidad a la Red Uno:

“Estoy bien y feliz, vamos a ganarle a Colombia”. El acto, breve pero lleno de ternura, generó aplausos entre los presentes y quedó como un momento inolvidable en la previa del partido.

Miguelito, con este gesto, demostró no solo su compromiso dentro del campo, sino también su cercanía y cariño hacia los hinchas más jóvenes, dejando un recuerdo que quedará grabado en la memoria de la afición boliviana en Colombia.

