“Tomá hermanito, cuidate”: Miguelito conmueve regalando su camiseta a un niño hincha de Bolivia

En la antesala del partido de esta noche por la fecha 17 de las Eliminatorias, Miguelito, mediocampista de la selección boliviana, regaló su camiseta de práctica a un niño seguidor de “La Verde” mientras el equipo abandonaba el estadio Metropolitano de Barranquilla tras los entrenamientos. Con una sonrisa y palabras afectuosas, el talentoso jugador se la entregó al pequeño:

“Tomá hermanito, dale, cuidate”.

Gentileza de Máquina Deportes.

El niño, visiblemente emocionado, contó su felicidad a la Red Uno:

“Estoy bien y feliz, vamos a ganarle a Colombia”. El acto, breve pero lleno de ternura, generó aplausos entre los presentes y quedó como un momento inolvidable en la previa del partido.

Miguelito, con este gesto, demostró no solo su compromiso dentro del campo, sino también su cercanía y cariño hacia los hinchas más jóvenes, dejando un recuerdo que quedará grabado en la memoria de la afición boliviana en Colombia.

