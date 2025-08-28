TEMAS DE HOY:
Estafador QR apuñalada accidente vehicular

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

A pesar de ser brasileños, compañeros de Miguelito en América MG, apoyan a 'La Verde'

El joven delantero boliviano expresó su ilusión y expectativa por los compromisos decisivos de la Verde en las Eliminatorias Sudamericanas. 

Martin Suarez Vargas

28/08/2025 11:37

Miguelito junto a uno de sus compañeros en Brasil. Foto: Redes sociales del América MG.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Miguel Terceros se mostró entusiasmado por los próximos desafíos de Bolivia frente a Colombia y Brasil.

“Va a ser un partido muy lindo, la verdad que sacando que va a ser el último partido donde yo creo que se van a definir las cosas, va a ser mi primer partido con Brasil, entonces va a ser muy especial y espero que las cosas se nos den bien”, afirmó el atacante.

El futbolista confesó sentirse apoyado por sus compañeros, incluso aquellos de nacionalidad brasileña:

“Los compañeros, a pesar de ser brasileros, hay algunos que nos apoyan y nada, muy feliz porque también ellos saben la importancia del partido y sigan nuestra selección, entonces me desearan todos los mejores y esperamos que nos vaya bien”.

Sobre sus metas, Terceros destacó su sueño de clasificar a Bolivia al Mundial:

“Hoy por hoy creo que es clasificar a Bolivia al Mundial, que va a ser un sueño muy lindo que se nos puede realizar y nada, muy feliz de estar acá y ansioso de que empiecen los entrenamientos. No se guardarán nada”.

El delantero boliviano cerró con un mensaje de confianza en el grupo:

“Nosotros, todo el grupo viene con el pensamiento más positivo de hacer las cosas bien, vamos a ir a Colombia con todos, vamos a tratar de traer un resultado positivo y aquí en casa también hacernos respetar y nada, estamos muy felices de estar acá”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD