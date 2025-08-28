A pesar de ser brasileños, compañeros de Miguelito en América MG, apoyan a 'La Verde'

Miguel Terceros se mostró entusiasmado por los próximos desafíos de Bolivia frente a Colombia y Brasil.

“Va a ser un partido muy lindo, la verdad que sacando que va a ser el último partido donde yo creo que se van a definir las cosas, va a ser mi primer partido con Brasil, entonces va a ser muy especial y espero que las cosas se nos den bien”, afirmó el atacante.

El futbolista confesó sentirse apoyado por sus compañeros, incluso aquellos de nacionalidad brasileña:

“Los compañeros, a pesar de ser brasileros, hay algunos que nos apoyan y nada, muy feliz porque también ellos saben la importancia del partido y sigan nuestra selección, entonces me desearan todos los mejores y esperamos que nos vaya bien”.

Sobre sus metas, Terceros destacó su sueño de clasificar a Bolivia al Mundial:

“Hoy por hoy creo que es clasificar a Bolivia al Mundial, que va a ser un sueño muy lindo que se nos puede realizar y nada, muy feliz de estar acá y ansioso de que empiecen los entrenamientos. No se guardarán nada”.

El delantero boliviano cerró con un mensaje de confianza en el grupo:

“Nosotros, todo el grupo viene con el pensamiento más positivo de hacer las cosas bien, vamos a ir a Colombia con todos, vamos a tratar de traer un resultado positivo y aquí en casa también hacernos respetar y nada, estamos muy felices de estar acá”.

