TEMAS DE HOY:

32ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Miguelito Terceros le dió la victoria al América MG en Brasil

El volante boliviano ingresó en el segundo tiempo y anotó el único gol del partido que le permite al América MG sumar tres puntos en la Serie B de Brasil.

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 17:15

Miguel Terceros, futbolista boliviano del América MG de Brasil. Foto: Redes sociales.
Brasil.

Escuchar esta nota

Miguelito Terceros se hizo presente en el marcador para darle la victoria al América MG en Brasil. El talentoso volante boliviano ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol decisivo al minuto 70, asegurando el triunfo de su equipo por 1-0.

Con este resultado, el América MG llega a 30 puntos en la Serie B de Brasil, ocupando la décimo sexta posición. La próxima fecha, el conjunto conocido como “el Conejo” visitará al Atlético Goianense el jueves 25 de septiembre desde las 20:30.

El gol de Terceros reafirma su importancia dentro del equipo y le da un impulso al América MG en la lucha por mejorar su posición en la tabla.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD