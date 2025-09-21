Miguelito Terceros le dió la victoria al América MG en Brasil

Miguelito Terceros se hizo presente en el marcador para darle la victoria al América MG en Brasil. El talentoso volante boliviano ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol decisivo al minuto 70, asegurando el triunfo de su equipo por 1-0.

Con este resultado, el América MG llega a 30 puntos en la Serie B de Brasil, ocupando la décimo sexta posición. La próxima fecha, el conjunto conocido como “el Conejo” visitará al Atlético Goianense el jueves 25 de septiembre desde las 20:30.

El gol de Terceros reafirma su importancia dentro del equipo y le da un impulso al América MG en la lucha por mejorar su posición en la tabla.

