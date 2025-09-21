Miguelito Terceros le dió la victoria al América MG en Brasil

El volante boliviano ingresó en el segundo tiempo y anotó el único gol del partido que le permite al América MG sumar tres puntos en la Serie B de Brasil.
21/09/2025 17:15
Escuchar esta nota
Miguelito Terceros se hizo presente en el marcador para darle la victoria al América MG en Brasil. El talentoso volante boliviano ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol decisivo al minuto 70, asegurando el triunfo de su equipo por 1-0.
Con este resultado, el América MG llega a 30 puntos en la Serie B de Brasil, ocupando la décimo sexta posición. La próxima fecha, el conjunto conocido como “el Conejo” visitará al Atlético Goianense el jueves 25 de septiembre desde las 20:30.
El gol de Terceros reafirma su importancia dentro del equipo y le da un impulso al América MG en la lucha por mejorar su posición en la tabla.
Mira la programación en Red Uno Play
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00
22:30
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00
22:30