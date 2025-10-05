TEMAS DE HOY:
Recatan a hombre muerto Explosión de vehículo Ali Wader

33ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Triunfazo de Garibay en los 5.000 metros: “Volver con una victoria te da confianza”

El maratonista boliviano regresó a la pista después de años y logró una victoria destacada en Cochabamba.

Martin Suarez Vargas

05/10/2025 16:54

Momento cuando Héctor Garibay encabeza la competencia de los 5000 metros en Cochabamba. Foto: Federación Atlética de Bolivia.
Cochabamba.

Escuchar esta nota

Héctor Garibay, maratonista boliviano ya clasificado para los Juegos Bolivarianos, se coronó vencedor de los 5.000 metros en el Campamento Nacional Inter Clubes que se desarrolló en Cochabamba, con un tiempo de 15:16.72.

Esta competencia marcó el regreso de Garibay a la pista tras años sin competir en pruebas de velocidad. El fondista nacional, reconocido por representar a Bolivia a nivel internacional y haber participado en los Juegos Olímpicos de París, destacó la importancia de retomar las carreras de esta distancia con confianza.

“No se ha podido hacer el registro que queríamos, pero volver, y volver con un triunfo, yo creo que te lleva un poco la confianza de seguir preparándote cada día más”, afirmó Garibay.

Su clasificación a los Bolivarianos y su tiempo logrado en la maratón de Sevilla que lo llevó a clasificar a los Juegos Olímpicos de París, reflejan sus méritos y compromiso con el deporte boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD