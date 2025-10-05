Triunfazo de Garibay en los 5.000 metros: “Volver con una victoria te da confianza”

Héctor Garibay, maratonista boliviano ya clasificado para los Juegos Bolivarianos, se coronó vencedor de los 5.000 metros en el Campamento Nacional Inter Clubes que se desarrolló en Cochabamba, con un tiempo de 15:16.72.

Esta competencia marcó el regreso de Garibay a la pista tras años sin competir en pruebas de velocidad. El fondista nacional, reconocido por representar a Bolivia a nivel internacional y haber participado en los Juegos Olímpicos de París, destacó la importancia de retomar las carreras de esta distancia con confianza.

“No se ha podido hacer el registro que queríamos, pero volver, y volver con un triunfo, yo creo que te lleva un poco la confianza de seguir preparándote cada día más”, afirmó Garibay.

Su clasificación a los Bolivarianos y su tiempo logrado en la maratón de Sevilla que lo llevó a clasificar a los Juegos Olímpicos de París, reflejan sus méritos y compromiso con el deporte boliviano.

