“Nos falta”: La autocrítica de Bruno Miranda tras el empate con Panamá

Bruno Miranda, delantero de la selección boliviana de fútbol, reflexionó sobre la igualdad en el marcador ante Panamá, partido jugado en Tarija la tarde del domingo.

En entrevista con Red Uno de Bolivia tras el encuentro ante los centroamericanos, el atacante del Aucas fue autocrítico sobre lo visto en la cancha, señalando que al combinado nacional le falta de mitad de cancha hacia adelante.

“Nos falta de tres cuartos para arriba. Se llegó bien, creo que se vio que físicamente somos superiores. Hay que afinar detalles nada más”, afirmó.

Bruno Miranda fue titular en el once que presentó Óscar Villegas ante Panamá. Estuvo bien marcado por los defensores canaleros; sin embargo, tuvo dos ocasiones de gol que no pudo concretar. Finalmente, fue sustituido por William Álvarez en el segundo tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play